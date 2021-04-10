Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Orhan’ın teklifi Ömer ve Kadir’i umutlandırıyor

Orhan’ın teklifi, Kadir ve Ömer’i umutlandırır. Melisa, Süsen ve Kadir’in arkadaşlığını öğrenince, Kadir’le yüzleşmek istiyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin bu haftaki bölümünde; Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına neden olur.

İŞTE KARDEŞLERİM DİZİSİNİN 8. YENİ BÖLÜMÜ…

Kardeşlerim dizisinin 8. yeni bölümünde; Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştiriyor. Akif, Suzan, Nebahat cephesinde sular bir türlü durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketin ardından hayatlarını düzene sokmak adına tüm gücüyle canhıraş uğraşırken, Orhan'ın teklif, Ömer’le Kadir’e umut verir. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde; Kadir’in Süsen'le olan yakınlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüz yüze gelmek istiyor. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına neden olur. Berk'in Aybike'yi zor duruma sokan planı da beklenmedik olaylara neden olur.

KARDEŞLERİM DİZİSİNN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini zannederken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları kurar. Suzan'ın düşmesiyle meydana gelen sürpriz sonuç, Harika'nın annesinin geçmişiyle alakalı yeni bir şey daha öğrenmesine neden olur. Kadir'in Süsen'le olan yakınlığı, Melisa'da hayal kırıklığı yaratırken; Berk, bunu fırsat bilmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince karşı yaşadığı öfke dönülmez sonuçlara gebe olurken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.



