Kardeşlerim yeni sezon ne zaman, bu akşam mı? Kardeşlerim yeni bölüm hangi kanalda? Serüven kaldığı yerden devam!

Kardeşlerim yeni sezon ile ilgili araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Onur Seyit Yaran'ın diziden ayrılması ve son ücretini set çalışanlarına dağıtması ile gündeme gelen Kardeşlerim dizisi, bu akşam ikinci sezonuyla ATV ekranlarında olacak. İşte Kardeşlerim yeni sezon bilgisi ve ATV yayın akışı...

KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisi yeni sezonuyla bu akşam ATV ekranlarında olacak. 94. bölüm ile sezon finaline giren fenomen dizi, 95. bölümü ile ekrana gelecek.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisi bu akşam ikinci sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak dizi ATV'de yayınlanıyor.

KARDEŞLERİM 95. BÖLÜM İZLE

Geçirdikleri korkunç kazanın ardından toparlanmaya çalışan çocuklar, Ataman Koleji’nin yeni dönemine “merhaba” derler. Şengül ve Orhan’ın, başladıkları yemek programının başarısı tam gaz devam ederken, Şengül yine kendince farklı hesaplar peşindedir. Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Akif herkesi sürpriz bir davette bir araya getirir. Ansızın ortaya çıkan birtakım gerçekler, Eren kardeşlerde büyük bir şok etkisi yaratırken, Akif ve Nebahat’i ise büyük bir dehşetle karşı karşıya getirir.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

12:00 Akıncı

13:55 Safir

17:15 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Aldatmak

05:20 Kalp Yarası

