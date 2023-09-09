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Kardeşlerim yeni sezon ne zaman, bu akşam mı? Kardeşlerim yeni bölüm hangi kanalda? Serüven kaldığı yerden devam!

09.09.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ATV'nin cumartesi akşamları yayınlanan ve sevilen dizisi, 95. bölüm ile ekrana gelecek. Yayınlanan son bölümde trafik kazası geçiren arkadaş grubunun akıbeti yeni bölümde belli olacak. Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman, bu akşam mı? Kardeşlerim yeni bölüm hangi kanalda? Serüven kaldığı yerden devam!

Kardeşlerim yeni sezon ile ilgili araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Onur Seyit Yaran'ın diziden ayrılması ve son ücretini set çalışanlarına dağıtması ile gündeme gelen Kardeşlerim dizisi, bu akşam ikinci sezonuyla ATV ekranlarında olacak. İşte Kardeşlerim yeni sezon bilgisi ve ATV yayın akışı...

KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisi yeni sezonuyla bu akşam ATV ekranlarında olacak. 94. bölüm ile sezon finaline giren fenomen dizi, 95. bölümü ile ekrana gelecek.

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisi bu akşam ikinci sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak dizi ATV'de yayınlanıyor.

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KARDEŞLERİM 95. BÖLÜM İZLE

Geçirdikleri korkunç kazanın ardından toparlanmaya çalışan çocuklar, Ataman Koleji’nin yeni dönemine “merhaba” derler. Şengül ve Orhan’ın, başladıkları yemek programının başarısı tam gaz devam ederken, Şengül yine kendince farklı hesaplar peşindedir. Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Akif herkesi sürpriz bir davette bir araya getirir. Ansızın ortaya çıkan birtakım gerçekler, Eren kardeşlerde büyük bir şok etkisi yaratırken, Akif ve Nebahat’i ise büyük bir dehşetle karşı karşıya getirir.

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
12:00 Akıncı
13:55 Safir
17:15 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Aldatmak
05:20 Kalp Yarası

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