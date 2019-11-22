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Kardeşlerinin odasını fantastik bir dünyaya çevirdi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Kız kardeşlerinin odasını adeta bir masal diyarına çeviren abla gibi abla!

Hannah Baker adlı kadın, resim yapmayı çok seviyor hatta bunu mesleği haline de getirmiş. Her zaman farklı projeler arayan kadın, özellikle oda dönüşümleri yapmayı çok seviyor. Hannah adlı kadın, resim tutkusundan ziyade kardeşlerinin odasını bambaşka bir aleme dönüştürmesiyle gündeme geldi.

Küçük kız kardeşleri ondan odalarını boyamasını istedi. O da minik kızların sevecekleri ve hayal dünyalarını genişletecek bir şey ortaya çıkarmak için işe koyuldu. Zelda Efsanesi'ni duvarlara yansıtan kadına kız kardeşleri de yardım etti ve birkaç hafta içinde minik kızların odası adeta farklı bir dünyaya açılan mabet haline geldi. Her detayı düşünen hiç bir ayrıntıyı atlamayan kadın, odanın kapısını bile konsepte uygun olarak boyadı. Tabi ki,
kız kardeşleri yeni odalarına bayıldılar.

İşte minik kızların odalarının içindeki fantastik dünya...

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resim duvar boyama abla kardeş tasarım mimari

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