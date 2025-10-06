Kardiyo nedir, hangi egzersizleri kapsar?

Dayanıklılığın gelişmesi, sporcuların fiziksel kondisyonlarının güçlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Spor, devamlı ve düzenli olarak uygulandığında optimal performansa ulaşır. Fiziksel aktivitenin kaynağı biyolojik olarak üretilen enerjidir. Vücutta ye alan enerji kaynakları besinler tarafından sağlanır.

Karbonhidrat ve yağ temel enerjinin sağlandığı besin gruplarıdır. Besinlerin enerjiye dönüşümü kan hücreleriyle organlara taşınan oksijen ile mümkün olmaktadır. Bu noktada kalp ve damar sisteminin tüm sistemin işlemesini sağlayan enerji reaktörleri ve hatları olarak tanımlayabiliriz. Kardiyo egzersizleri de bu sistemin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Kardiyo nedir?

Kardiyo sporda kalp ve damarın (kardiyo-vasküler) sağladığı dolaşım sisteminin daha efektif kullanımını ifade etmektedir. Kan kalpte pompalanarak damarlar aracılığıyla bütün vücuda oksijen taşımaktadır. Oksijen miktarına göre organlar fonksiyonlarını gerçekleştirilir. Bu sebeple kardiyo hedef bölgeden ziyade bütün vücudu etkileyen bir süreçtir.

Kardiyo faydaları öncelikle kalp sağlığını arttırır ve damar tıkanmasının önüne geçer. Damarların açılması ile LDL (kötü kolesterolün) seviyesi azaltılır ve solunum sistemi desteklenir. Çünkü kardiyo egzersizleri akciğerlerin hava teneffüsünü attırarak alınan oksijen miktarını yükseltir. Yani daha fazla solunan oksijen daha hızlı bir akışta vücuda pompalanır. Bu da vücudun enerji üretim sürecini doğrudan etkiler.

Vücut az besinle çok verim elde eden bir gelişim gösterir. Besinlerin efektif kullanılması yağ depolanması ve şeker birikmesini önler. Kaslar işlevleri sırasında yağ ve glikojen(şeker) depolarını kullanmaktadır. Obezite ve TİP2 diyabetin önüne geçilir. Yani kardiyo egzersizleri dolaşım, solunum ve sindirim sistemini olumlu yönde etkilemektedir.

Kardiyo hangi egzersizleri kapsar?

Kardiyo egzersizleri birçok türde gerçekleştirilebilir. Kardiyonun temelinde nabzın yükseltilmesi yer alır. Nabız normal şartlarda "60-100"/dakika değerlerinde seyreder. İdeal kardiyo antrenmanlarında "110-160"/dakika değerleri izlenir. Burada ayırıcı tanı nabzın kontrollü, orta şiddetli ve uzun süreye yayılmasıdır. Yüksek şiddetli antrenmanlarda nabzın yükselmesi kaslarda laktik asidin birikmesiyle beraber gerçekleşir. Bu da antrenmanın uzun süreli olmasını engelleyebilir. Bu sebeple kardiyo egzersizlerinde kasların aşırı yorulmasının önüne geçilir. Ağırlık kaldırma ve güç antrenmanları bu sebeple kardiyo egzersizlerinde tercih edilmez.

Kardiyo genellikle vücudun çeşitli bölümlerinin katılım sağladığı tempolu yürüyüş, koşu, merdiven çıkma, halat vurma, sled (sepet) itme, step, kareografik sportif dans , kürek çekme ve bisiklet sürme gibi egzersiz rutinlerini içerir. Kardiyolar genellikle compaund (bütünleştirici) egzersizlerdir. Birden fazla kas grubunun düşük ve orta şiddette kullanımı uygun görülmektedir. Bu enerji tüketimini artırırken kas yorgunluğunu azaltan bir yöntemdir.

Çoklu kas gruplarının aktif olarak katılımı spor sakatlıklarının da önüne geçmektedir. Split (ayrık) antrenmanlar belirli kas gruplarını hedef alır. Bu sebeple kardiyo için risk oluşturabilir. Bu sebeple sporcular tarafından çoğunlukla split antrenmanlar sonrasında kardiyo egzersizleri tercih edilebilmektedir. Halihazırda ısınmış ve kullanımda olan büyük split kas grupları kardiyo egzersizi ile tüm vücudun katılımını sağlayan güçlü bir bitiriş sağlayabilir.