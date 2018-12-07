Karim Benzema'dan Fenerbahçeli Valbuena'ya hakaret

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen golcü Karim Benzema, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'ya hakaret etti.

Instagram üzerinden 1 yaşındaki oğlu İbrahim'in fotoğrafını paylaşan Benzema'ya bir takipçisi, "Maşallah, Valbuena'dan hızlı büyüdü. Geleceği parlak olacak" yazdı.

Fransız golcü ise uzun süredir devam eden şantaj davası nedeniyle arasının bozuk olduğu Valbuena'ya atıfta bulunarak, "Aynı zamanda karmaşık da değil. Aşağılık insan" şeklinde yanıt verdi.





