"Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil" demişti! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan bakın ne dedi

İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Dava devam ederken Arda Turan'ın mahkemeye delil olarak sunduğu kayıtlarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Arda Duran Seçil Erzan ile yaptığı telefon konuşmasında " Ya Seçilcim bizim hayatımız bitmiş senin hatırlamıyorum bu kadar basit mi? Ya Seçilcim ya sen arsamı sattırdın bana ya. Seçil Ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya..." diyerek isyan etti.

"HİÇ DOĞRU OLMAZ"

Arda Turan'ın eşi geçtiğimiz gün görüntülendi. Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılması iddiasıyla ilgili soruları duyunca gerildi.

Aslıhan Doğan sorular üzerine "Lütfen... Ben. o konulara hiç girmeyeyim. Zaten Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu? Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler" dedi. (Habertürk)







