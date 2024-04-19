YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Karın ağrısıyla gittiği hastanede vücudunda tümör bulunan çocuk tedavi edildi

Karın ağrısıyla gittiği hastanede vücudunda tümör bulunan çocuk tedavi edildi

AA AA
19.04.2024 11:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye giden ve yumurtalığında tümör tespit edilen 8 yaşındaki çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, ilkokul öğrencisi Elif Öztürk, okulda kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayınca ailesi tarafından hastaneye getirildi.

Çocuk Cerrahisi Bölümünden Prof.Dr. Emre Divarcı, yaptığı tetkiklerde Öztürk'ün sol yumurtalığında tümör tespit edildi. Robotik cerrahi teknolojiyle gerçekleştirilen ameliyatla Öztürk'ün vücudundaki tümör alındı.

Öztürk tedavisinin ardından taburcu edildi.

"KİTLEYİ GERİDE BİR ŞEY BIRAKMADAN ÇIKARABİLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Divarcı, tümörü yumurtalığı koruyarak çıkardıklarını belirtti.

Robotik cerrahi teknolojisinin sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da kullanıldığını aktaran Divarcı, şunları kaydetti:

"Robotik cerrahi daha hassas bir şekilde çalışmamıza yardımcı oluyor. 3 boyutlu görüşle bu kitle yumurtadan soyularak çıkarıldı ve hastamız yumurtasını kaybetmedi. Çocuklarda özellikle onkolojik cerrahide robotik cerrahi teknolojisi bizim çok iyi bir alternatif. Kitlenin tamamının hassas bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Robotik cerrahiyle kitleyi geride bir şey bırakmadan çıkarabiliyoruz."

Öztürk'ün babası Rıza Öztürk de kızının rahatsızlığı kendilerine söylendiğinde inanamadıklarını belirterek, "Hiçbir belirti yoktu. 8 yaşında bir çocukta böyle bir şey nasıl olur diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı
Bismilli sporcular 7 altın, 3 gümüş madalya kazandıBismilli sporcular 7 altın, 3 gümüş madalya kazandı
Yanan sandalye fabrikası havadan görüntülendiYanan sandalye fabrikası havadan görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
karın ağrısı çocuk ameliyat

İzmir Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:16
İkindi
16:59
Akşam
19:58
Yatsı
21:21
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.