Karısı izin vermeyince Dünya Kupası'na o değil maketi gitti

Meksikalı taraftarlar, eşi izin vermediği için kendileri ile birlikte Rusya’da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nı izlemeye gelemeyen arkadaşlarının maketini yapıp, arkadaşlarını temsil eden maketi kendileri ile birlikte Rusya’ya getirdi. Maketle birlikte maçları izleyen, sokaklardaki kutlamalara katılan taraflarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Arkadaşlarının eşlerine olan kırgınlıklarını, maketin üzerine “Benim cadı beni bırakmadı” yazarak dile getiren Meksikalı taraftarlar, arkadaşlarının maketini bir an olsun yanlarından ayırmıyor.

