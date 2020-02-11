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Karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.02.2020 13:41 | Son Güncelleme

Karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kendisinden boşanmak istediğini öne sürdüğü karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin, karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına aldığı Ergün Ö. (45), işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

İfadesinde eşini, aldattığı hissine kapıldığı için öldürdüğünü söylediği ileri sürülen Ergün Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öldürülen Gülistan Ö'nün (47) cenazesi ise Kalebayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manyas'a bağlı kırsal Kalebayır Mahallesi'nde Ergün Ö, karısı Gülistan Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ergün Ö. tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın olay yerinde yaşamını yitirmiş, katil zanlısı ise gözaltına alınmıştı. Bandırma Cezaevine konulan zanlı, karısının kendisinden boşanmak istediği için tartıştıklarını öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Cinayet Manyas Şüpheli Tutuklama

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