Karius sağlık kontrollerinden geçti

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul'a dün akşam gelen Karius, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bu sabah bir dizi teste tabi tutuldu.
Kontroller kapsamında 25 yaşındaki kaleci, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümlerinde muayene edildi.
Liverpool Kulübü, Loris Karius'un 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralandığını açıklamıştı.
Karius'un, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmayı tribünden izlemesi bekleniyor.
Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!
Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!
Fenerbahçe, Diego Reyes'i resmen açıkladı
Fenerbahçe istedi, 2. Lig'e gitti!
G.Saray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Ve Burak Yılmaz kararını açıkladı
Gomis için olay kavga iddiası!
Mustafa Pektemek'in yeni adresi!
Süper Lig'in eski yıldızından şaşırtan transfer
Okuyucu Yorumları 2 yorum