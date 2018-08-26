SPOR

Karius sağlık kontrollerinden geçti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın İngiliz ekibi Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul'a dün akşam gelen Karius, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bu sabah bir dizi teste tabi tutuldu.

Kontroller kapsamında 25 yaşındaki kaleci, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümlerinde muayene edildi.

Liverpool Kulübü, Loris Karius'un 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralandığını açıklamıştı.

Karius'un, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmayı tribünden izlemesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tolgadan daha kotusu geldi yazik paraya yazik
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