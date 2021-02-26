Kariyer rekoru kıran Vasilije Micic: Şanslıydım

Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi 106-74 mağlup ettiği maçta 37 sayıyla kariyer rekoru kıran Vasilije Micic, karşılaşmanın ardından konuştu.

İyi oynadıklarını kaydeden Micic, "Bugün şanslı günümdü. Bunu söylemem lazım. Çok fazla zor şut soktum. Bence maça iyi başladım bireysel olarak. İlk çeyrekte takım halinde harikaydık. Fenerbahçe bizimle beraber en iyi ve en formda takımlardan bir tanesi. Her oyuncudan çok büyük çaba gördük." dedi.

Formunu nasıl koruduğu sorulan Micic, "Her maçın farklı bir hikayesi var. Özel bir şey hazırlamıyorum. Vücudumu en iyi şekilde hissetmeye çalışıyorum. Ritmimizi bulmaya çalışıyoruz. Geçen sezon mükemmeldik. Fiziki olarak forma girdik. Bana yardımcı oluyor bu ve özgüvenim artıyor." ifadelerini kullandı.



