SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Kariyer rekoru kıran Vasilije Micic: Şanslıydım

Kariyer rekoru kıran Vasilije Micic: Şanslıydım

26.02.2021 22:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kariyer rekoru kıran Vasilije Micic: Şanslıydım

Anadolu Efes'te Vasilije Micic, Fenerbahçe Beko maçı sonrasında konuştu.

Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi 106-74 mağlup ettiği maçta 37 sayıyla kariyer rekoru kıran Vasilije Micic, karşılaşmanın ardından konuştu.

İyi oynadıklarını kaydeden Micic, "Bugün şanslı günümdü. Bunu söylemem lazım. Çok fazla zor şut soktum. Bence maça iyi başladım bireysel olarak. İlk çeyrekte takım halinde harikaydık. Fenerbahçe bizimle beraber en iyi ve en formda takımlardan bir tanesi. Her oyuncudan çok büyük çaba gördük." dedi.

Formunu nasıl koruduğu sorulan Micic, "Her maçın farklı bir hikayesi var. Özel bir şey hazırlamıyorum. Vücudumu en iyi şekilde hissetmeye çalışıyorum. Ritmimizi bulmaya çalışıyoruz. Geçen sezon mükemmeldik. Fiziki olarak forma girdik. Bana yardımcı oluyor bu ve özgüvenim artıyor." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERLady Gaga'ya güzel haberLady Gaga'ya güzel haber
Ergin Ataman: Üst üste 10 maç kazanmış takımı yendikErgin Ataman: Üst üste 10 maç kazanmış takımı yendik
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

G.Saray galibiyet serisine 1 maç daha ekledi

G.Saray galibiyet serisine 1 maç daha ekledi

Terim: Ben olsam maç oynatmam

Terim: Ben olsam maç oynatmam

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde 4 eksik

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde 4 eksik

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Diğer Haberler

THY Euroleague'de haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu

Haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu

Kariyer rekoru kıran Vasilije Micic: Şanslıydım

Kariyer rekoru kıran Vasilije Micic: Şanslıydım

Ergin Ataman: Üst üste 10 maç kazanmış takımı yendik

Ergin Ataman: Üst üste 10 maç kazanmış takımı yendik

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 106-74'lük skorla mağlup etti!

EuroLeague'deki Türk derbisi Anadolu Efes'in!

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 76-53 Olimpiakos

Anadolu Efes evinde Olympiakos'u yıktı

CSKA Moskova'da Mike James takıma döndü

CSKA'da Mike James takıma döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.