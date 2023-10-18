Kariyeri bitebilir! Neymar'ın son hali içler acısı durumda...

2026 Dünya Kupası Elemeleri dördüncü hafta karşılaşmasında Uruguay ile Brezilya karşı karşıya geldi. İlk yarının son anlarında Neymar, rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı ve acılar içinde sahayı terk etti.

BREZİLYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Brezilya takım doktorları, "Tüm testleri yaptık. Bunları yarın da tekrarlayacağız. Önümüzdeki 24 saat, Neymar'ın dizinin yaralanmaya ne kadar tepki vereceğini, ne kadar şişeceğini görmek için çok önemli. Testleri sakin bir şekilde bekleyeceğiz, sakin bir şekilde değerlendireceğiz ve teşhis konulduktan sonra açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

DURUMU CİDDİ

Neymar'ın durumunun ciddi olduğu ve yüksek ihtimalle sezonu şimdiden kapattığı iddia edildi.





