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Kariyeri bitebilir! Neymar'ın son hali içler acısı durumda...

18.10.2023 12:50 | Son Güncelleme:
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Brezilya Milli Takımı'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ilk yarısında futbol dünyasını derinden sarsan bir sakatlık yaşandı. Sedyeyle sahadan ayrılan Neymar'ın durumunun çok ciddi olduğu ve sezonu kapatabileceği ifade edildi.

Kariyeri bitebilir! Neymar'ın son hali içler acısı durumda...
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Hilal
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2026 Dünya Kupası Elemeleri dördüncü hafta karşılaşmasında Uruguay ile Brezilya karşı karşıya geldi. İlk yarının son anlarında Neymar, rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı ve acılar içinde sahayı terk etti.

BREZİLYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

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Brezilya takım doktorları, "Tüm testleri yaptık. Bunları yarın da tekrarlayacağız. Önümüzdeki 24 saat, Neymar'ın dizinin yaralanmaya ne kadar tepki vereceğini, ne kadar şişeceğini görmek için çok önemli. Testleri sakin bir şekilde bekleyeceğiz, sakin bir şekilde değerlendireceğiz ve teşhis konulduktan sonra açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

DURUMU CİDDİ

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Neymar'ın durumunun ciddi olduğu ve yüksek ihtimalle sezonu şimdiden kapattığı iddia edildi.

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