Karlar Ülkesi II'den yeni fragman yayınlandı

İlk filmiyle 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan Frozen (Karlar Ülkesi), devam filmiyle bir kere daha gönülleri kazanmaya geliyor. Yayınlandığı 2013 yılında 1.27 milyar dolar hasılata ulaşarak tüm zamanların en yüksek hasılat yapan animasyon filmi olmayı başarmıştı. Frozen 2’nin (Karlar Ülkesi 2) yönetmen koltuğunu ilk filmde olduğu gibi Oyunbozan Ralph, Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Zamanda Kıvrılma filmlerinde karşımıza çıkan Jennifer Lee ve Tarzan ile Neşeli Dalgalar filmlerinden tanıdığımız Chris Buck ikilisi paylaşıyor. Film aynı zamanda yılın en iyi animasyon filmi dalında Akademi Ödülü ve film müziği “Let It Go” da en iyi film müziği dalında Oscar ödülünü kucaklamıştı.

Neden Elsa sihirli güçleri ile doğdu? Bu sorunun yanıtı onu çağırınca ve krallığını tehdit edince Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ama olağanüstü bir yolculuğa çıkıyor. Karlar Ülkesi’nde Elsa, güçlerinin bu dünya için çok fazla olduğundan korkuyordu. Şimdi Karlar Ülkesi II’de ise gücünün yetmesini umut etmek zorunda.

Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2), 20 Kasım 2019’da vizyona girecek.



