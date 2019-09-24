Mynet Trend

Karlar Ülkesi II'den yeni fragman yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ama olağanüstü bir yolculuğa çıkıyor!

İlk filmiyle 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan Frozen (Karlar Ülkesi), devam filmiyle bir kere daha gönülleri kazanmaya geliyor. Yayınlandığı 2013 yılında 1.27 milyar dolar hasılata ulaşarak tüm zamanların en yüksek hasılat yapan animasyon filmi olmayı başarmıştı. Frozen 2’nin (Karlar Ülkesi 2) yönetmen koltuğunu ilk filmde olduğu gibi Oyunbozan Ralph, Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Zamanda Kıvrılma filmlerinde karşımıza çıkan Jennifer Lee ve Tarzan ile Neşeli Dalgalar filmlerinden tanıdığımız Chris Buck ikilisi paylaşıyor. Film aynı zamanda yılın en iyi animasyon filmi dalında Akademi Ödülü ve film müziği “Let It Go” da en iyi film müziği dalında Oscar ödülünü kucaklamıştı.

Neden Elsa sihirli güçleri ile doğdu? Bu sorunun yanıtı onu çağırınca ve krallığını tehdit edince Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ama olağanüstü bir yolculuğa çıkıyor. Karlar Ülkesi’nde Elsa, güçlerinin bu dünya için çok fazla olduğundan korkuyordu. Şimdi Karlar Ülkesi II’de ise gücünün yetmesini umut etmek zorunda.

Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2), 20 Kasım 2019’da vizyona girecek.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Altın Koza Film Festivali başladıAltın Koza Film Festivali başladı
Oscar’ın favorisi Joker’den iki yeni posterOscar’ın favorisi Joker’den iki yeni poster
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Frozen 2 Karlar Ülkesi Karlar Ülkesi 2

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Başsavcılıktan açıklama geldi

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Başsavcılıktan açıklama geldi

12 uçak birden gönderildi! Dalaman'da hareketli gece!

12 uçak birden gönderildi! Dalaman'da hareketli gece!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

'Çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız'

'Çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana Altın Koza Film Festivali başladı

Altın Koza Film Festivali başladı

Oscar’ın favorisi Joker’den iki yeni poster

Oscar’ın favorisi Joker’den iki yeni poster

Box Office Türkiye rakamları

Brad Pitt'li Ad Astra herkesi solladı

Jet Sosyete yeni sezondan Çukur dizisi göndermeli fragman! Jet Sosyete ne zaman başlıyor?

Jet Sosyete'den Çukur'a olay gönderme! Yeni sezonu böyle açıyor!

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan şaşkınlık yaratan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

Dizi oyuncusundan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

Alex Borstein ödül konuşmasıyla olay oldu

'Bu gece iç çamaşırı giymedim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.