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Karların ortasında minik bikinisiyle! Buharlı jakuzide paylaştı

14.12.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EastEnders ve Strictly Come Dancing gibi televizyon programları sayesinde tanınan Maisie Smith, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Karların ortasında minik bikinisiyle! Buharlı jakuzide paylaştı

EastEnders dizisinde Tiffany Butcher karakterine hayat veren Maise Smith, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Salı günü yaptığı son Lapland kaçamağıyla ilgili bir dizi hatıra fotoğrafını paylaşan ünlü isim, minik bikinisiyle soğuk havaya meydan okudu.

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21 yaşındaki eski EastEnders oyuncusu Instagram'da, jakuziye dalmanın keyfini çıkarırken küçük yeşil bir bikini giydi.
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İki parça, hayal gücüne çok az şey bırakan üçgen bir üst ve cimri alt kısımlara sahip bikinisiyle ünlü isme yorum yağdı.

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