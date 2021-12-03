MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Karnı burnunda Ashley Graham çıplak halde paylaşım yaptı

Karnı burnunda Ashley Graham çıplak halde paylaşım yaptı

03.12.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan ABD'li model Ashley Graham'ın karnı burnunda haliyle çıplak pozunu takipçileriyle paylaştı. Graham paylaşımında eşinin bir benzetmesine de yer verdi.

Karnı burnunda Ashley Graham çıplak halde paylaşım yaptı

ABD'li büyük beden model Ashley Graham yaptığı paylaşımla gündem oldu. Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

Karnı burnunda olan model her zamanki iddialı tarzını sürdürüyor ve paylaşımlarına devam ediyor. Graham son olarak tamamen çıplak halde çektiği fotoğrafını paylaştı.

Ashley Graham paylaşımına ise "Justin çatlaklarımın hayat ağacına benzediğini söylüyor" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Graham, 2010 yılında yönetmen Justin Ervin ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ocak ayında oğulları Isaac'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."
Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya 'SMA' sitemi: Ne yapacağız şimdi?

Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya 'SMA' sitemi: Ne yapacağız şimdi?

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

MasterChef'e veda eden Pelin'in yeni adresi belli oldu!

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

Zayıflamasıyla gündemde! "Çok yakışmış"

''Gururumla oynandı!''

''Gururumla oynandı!''

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Saçlarını pembe yaptı! Görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.