Karnı burnunda Ashley Graham çıplak halde paylaşım yaptı

ABD'li büyük beden model Ashley Graham yaptığı paylaşımla gündem oldu. Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

Karnı burnunda olan model her zamanki iddialı tarzını sürdürüyor ve paylaşımlarına devam ediyor. Graham son olarak tamamen çıplak halde çektiği fotoğrafını paylaştı.

Ashley Graham paylaşımına ise "Justin çatlaklarımın hayat ağacına benzediğini söylüyor" yorumunda bulundu.

Graham, 2010 yılında yönetmen Justin Ervin ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ocak ayında oğulları Isaac'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.



