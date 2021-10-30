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Karnı burnunda Ashley Graham sınır tanımıyor! Ayna karşısında çırılçıplak poz verdi!

30.10.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci çocuğuna hamile olan ABD'li model Ashley Graham, cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kasıp kavurmaya devam ediyor. Sınırları zorlayan Graham, bu defa ayna karşısında verdiği çıplak pozla gündem oldu.

Karnı burnunda Ashley Graham sınır tanımıyor! Ayna karşısında çırılçıplak poz verdi!

Beden olumlama hareketinin öncülerinden Ashley Graham, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Doğumun son günlerinde cüretkar pozlar vermeyi ihmal etmeyen güzel model, banyoda verdiği ayna pozuyla nefes kesti. İşte Graham'ın ses getiren o pozu:

Karnı burnunda Ashley Graham sınır tanımıyor! Ayna karşısında çırılçıplak poz verdi!

2010 yılında Justin Ervin'le dünyaevine giren 34 yaşındaki model, geçtiğimiz yıl anneliği tatmıştı. İkinci kez hamile kaldığını duyurarak hayranlarını sevindiren yıldız, hamilelik pozlarıyla beğeni topluyor.

Karnı burnunda Ashley Graham sınır tanımıyor! Ayna karşısında çırılçıplak poz verdi!

Yalnızca ateşli pozlarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çeken Graham, bekar yıllarında bütün sevgilileriyle yatağa girdiğini, bu yüzden hep hayal kırıklığına uğradığını itiraf etmişti.

Karnı burnunda Ashley Graham sınır tanımıyor! Ayna karşısında çırılçıplak poz verdi!

Graham, yaşadığı olumsuz süreçlerin ardından, evlenmeden önce kimseyle cinsel ilişki yaşamama kararı aldığını, kocası Justin Ervin'le de evlendikten sonra cinsel ilişki yaşadığını anlatmıştı.

Karnı burnunda Ashley Graham sınır tanımıyor! Ayna karşısında çırılçıplak poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
Model Ashley Graham
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