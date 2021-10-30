Karnı burnunda Ashley Graham sınır tanımıyor! Ayna karşısında çırılçıplak poz verdi!

Beden olumlama hareketinin öncülerinden Ashley Graham, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Doğumun son günlerinde cüretkar pozlar vermeyi ihmal etmeyen güzel model, banyoda verdiği ayna pozuyla nefes kesti. İşte Graham'ın ses getiren o pozu:

2010 yılında Justin Ervin'le dünyaevine giren 34 yaşındaki model, geçtiğimiz yıl anneliği tatmıştı. İkinci kez hamile kaldığını duyurarak hayranlarını sevindiren yıldız, hamilelik pozlarıyla beğeni topluyor.

Yalnızca ateşli pozlarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çeken Graham, bekar yıllarında bütün sevgilileriyle yatağa girdiğini, bu yüzden hep hayal kırıklığına uğradığını itiraf etmişti.

Graham, yaşadığı olumsuz süreçlerin ardından, evlenmeden önce kimseyle cinsel ilişki yaşamama kararı aldığını, kocası Justin Ervin'le de evlendikten sonra cinsel ilişki yaşadığını anlatmıştı.



