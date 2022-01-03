Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozlarını paylaştı!

2010 yılında Justin Ervin ile dünyaevine giren büyük beden model Ashley Graham, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Karnı burnunda model, yatak pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Çıplak pozlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Graham, beden olumlama hareketinin öncülerinden.

Daha önce verdiği bir röportajda vücudundaki kusurları sevdiğini söyleyen Graham, evlenmeden önce yaptığı cinsel ilişki itirafıyla da çok konuşulmuştu.

Sevgilileriyle yattığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Graham, bir daha evlenene dek kimseyle cinsel ilişkiye girmediğini anlatmıştı.

Graham, 2010 yılında dünyaevine girdiği Justin Ervin'le birlikteyken de, bu kuralı bozmadığı itirafıyla şaşırtmıştı.



