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Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozlarını paylaştı!

03.01.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez anne olmak için gün sayan güzel model Ashley Graham, 15 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yatak pozlarını paylaştı.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozlarını paylaştı!

2010 yılında Justin Ervin ile dünyaevine giren büyük beden model Ashley Graham, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Karnı burnunda model, yatak pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozlarını paylaştı!

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozlarını paylaştı!

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozlarını paylaştı!

Çıplak pozlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Graham, beden olumlama hareketinin öncülerinden.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozlarını paylaştı!

Daha önce verdiği bir röportajda vücudundaki kusurları sevdiğini söyleyen Graham, evlenmeden önce yaptığı cinsel ilişki itirafıyla da çok konuşulmuştu.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozlarını paylaştı!

Sevgilileriyle yattığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Graham, bir daha evlenene dek kimseyle cinsel ilişkiye girmediğini anlatmıştı.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozlarını paylaştı!

Graham, 2010 yılında dünyaevine girdiği Justin Ervin'le birlikteyken de, bu kuralı bozmadığı itirafıyla şaşırtmıştı.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozlarını paylaştı!

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozlarını paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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