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  4. Karnı burnunda olan Ashley Graham'dan olay paylaşım! "Koşarken göğüslerim yüzüme çarpmıyor"

Karnı burnunda olan Ashley Graham'dan olay paylaşım! "Koşarken göğüslerim yüzüme çarpmıyor"

29.09.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Ashley Graham, yakın zamanda ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı. Graham, karnı burnunda pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Karnı burnunda olan Ashley Graham'dan olay paylaşım! "Koşarken göğüslerim yüzüme çarpmıyor"

Ashley Graham sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Podyumda ve moda camiasında kalıpları kıran ve ‘Bedensel pozitivizmin’ öncüsü olan Ashley Graham ikinci kez hamile.

Graham karnı burnunda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Kalıpları yıkmasıyla tanınan Ashley Graham ilk çocuğunu dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra yeniden hamile kaldığını çıplak fotoğraflarını paylaşarak duyurmuştu.

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Graham hamileliğini yaşarken bir yandan da hem çalışıp hem de tatil yapıyor.

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Ashley Graham, paylaştığı yazışmada giydiği spor sütyeni ile göğüslerinin koşarken yüzüne çarpmadığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Instagram
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