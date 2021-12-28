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Karnı burnunda olan Ashley Graham soyunup karnını gösterdi!

28.12.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model olarak tanınan Ashley Graham karnı burnunda haliyle verdiği pozlarla dikkat çekiyor. Graham'ın son olarak ikiz bebek beklediğini biliniyordu. Ünlü model bunu kendine has tarzıyla sosyal medyada da yansıttı.

Karnı burnunda olan Ashley Graham soyunup karnını gösterdi!

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham ikinci kez hamile olduğunu çıplak pozlarıyla duyurmuştu. Film yönetmeni eşi Justin Ervin ile evli olan Graham son dönemde karnı burnunda haliyle de iddialı pozlar vermeyi ihmal etmiyor.

Büyük beden model olarak tanınan Ashley Graham son olarak karnına ikiz oğlan resmi çizip soyundu. Karnını gösteren ünlü modelin ikiz bebek beklediği ortaya çıktı.

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34 yaşındaki model siyah-beyaz fotoğrafta elleriyle göğüslerini kapatarak çıplak poz verdi.

Ekran Alıntısı

"SANKİ BİR YARATIK BEDENİMİ ELE GEÇİRMİŞTİ"

Graham daha önce hamilelik sürecinde yaşadıklarını anlattı. 32 yaşındaki Graham, bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanırken yaşadıklarını, şu sözlerle ifade etti:

Vücudum çok hızlı değişiyordu. Zihinsel olarak anlamam gerçekten biraz zaman aldı. Sanki bir yaratık bedenimi ele geçirmişti.

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Ashley Graham
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