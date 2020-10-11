Karnı burnunda olan Ayşecan Tatari pozuyla beğeni topladı! 'Hoşgeliyorsun kız çocuğum'

Meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Kız çocuğu dünyaya getirecek olan Tatari sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

Çocuklar Duymasın dizisiyle ünlenen Ayşecan Tatari sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Tatari eli karnında pozunu "Hoşgeliyorsun kız çocuğum. Günün kutlu olsun! Elim de hep karnımda, evet. Elimin altında bir dünya var" dedi.

Ayşecan Tatari'nin paylaşımına beğeni yağdı.

Karnı burnunda pozunu yayınlayan Tatari, takipçisinin "Kaç kilo aldın? Fiziğin çok iyi görünüyor" sorusunu "Ben 13 kilo aldım. Dengeli ve sağlıklı besleniyorum. Kilo asla kıyaslanmaması gereken bir konu bence. Herkes için iyisi başka" şeklinde cevaplamıştı.



