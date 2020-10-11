MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Karnı burnunda olan Ayşecan Tatari pozuyla beğeni topladı! 'Hoşgeliyorsun kız çocuğum'

Karnı burnunda olan Ayşecan Tatari pozuyla beğeni topladı! 'Hoşgeliyorsun kız çocuğum'

11.10.2020 14:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karnı burnunda olan Ayşecan Tatari pozuyla beğeni topladı! 'Hoşgeliyorsun kız çocuğum'

Oyuncu Edip Tepeli ile evli olan 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyor. Bir kız bebek bekleyen Tatari karnı açık pozuyla beğeni topladı.

Meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Kız çocuğu dünyaya getirecek olan Tatari sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

Çocuklar Duymasın dizisiyle ünlenen Ayşecan Tatari sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Tatari eli karnında pozunu "Hoşgeliyorsun kız çocuğum. Günün kutlu olsun! Elim de hep karnımda, evet. Elimin altında bir dünya var" dedi.

Ekran Alıntısı

Ayşecan Tatari'nin paylaşımına beğeni yağdı.

Karnı burnunda pozunu yayınlayan Tatari, takipçisinin "Kaç kilo aldın? Fiziğin çok iyi görünüyor" sorusunu "Ben 13 kilo aldım. Dengeli ve sağlıklı besleniyorum. Kilo asla kıyaslanmaması gereken bir konu bence. Herkes için iyisi başka" şeklinde cevaplamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Minik kızı Neva 7. kez ameliyat olacak! Dua istediMinik kızı Neva 7. kez ameliyat olacak! Dua istedi
Gelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen belli olduGelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar

PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar

Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı

Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı

Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

Ermenistan Gence şehrine füzeyle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Ermenistan Gence şehrine füzeyle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Salgının başından bu yana en yüksek rakam

Salgının başından bu yana en yüksek rakam

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu

Diğer Haberler

Çağrı Atakan Eda Taşpınar'a laf atanları dövdü mü?

Sevgilisine laf atanları dövdü mü? O geceyi anlattı

Merve Boluğur kırmızı mayosuyla sosyal medyayı salladı

Kırmızı mayolu pozlarıyla olay oldu

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu iddia edildi! Açıklama geldi

4 aylık hamile olduğu iddia edildi! Jet yanıt

Sinan Özen'in minik kızı Neva 7. kez ameliyat olacak

Minik kızı Neva 7. kez ameliyat olacak! Dua istedi

MasterChef Türkiye zirveyi bırakmadı... 10 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Zirveyi elden bırakmıyor!

Berkay Şahin kiralık minibüsle geziyor! Plaka detayı sorulunca...

Kiralık minibüsle geziyor! Plaka detayı sorulunca...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.