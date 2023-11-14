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Kanlı bıçaklı nasıl yazılır? Kanlı bıçaklı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

13.11.2023 18:12 | Son Güncelleme:
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Türkçemiz geçmişte birçok farklı kültürle etkileşim içerisine girdiğinden çok sayıda sözcük ve kelime grubuna sahiptir. Her sözcüğün yazım şekli ve telaffuz biçimleri çoğunlukla birbirinden farklıdır. Dilimizde bulunan ve özellikle iki sözcükten meydana gelen kelimelerin yazımında sıklıkla imla hatasına düşülmektedir. Bu imla hatasına düşülen sözcüklerden biri de kanlı bıçaklı kelimesidir. Peki, kanlı bıçaklı nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde iki kelimeden oluşan sözcüklerin kimisinin ayrı kimisinin ise bitişik yazılması gerekmektedir. Hangi sözcüğün bitişik hangi kelimenin ayrı yazıldığı konusunda ise tereddüde düşülmektedir. Kanlı bıçaklı yazımı konusu da bu noktada büyük önem kazanmaktadır. Bu sözcük birçok yazılı mecrada karşımıza hatalı yazım şekliyle çıkmaktadır. Sözcüklerin doğru yazılışıyla ilgili bilgi almak için ise yaygın olarak TDK güncel Türkçe sözlük sitesi ziyaret edilmektedir.

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Kanlı bıçaklı nasıl yazılır?

Kanlı bıçaklı sözcüğü görüldüğü üzere “kanlı” ve “bıçaklı” olmak üzere toplamda iki kelimeden meydana gelen bir kelime grubudur. Bu tür kelimelerin yazımında yaygın olarak yazım kuralı ihlali yapılmaktadır. Kelimelerin hem doğru yazım stilini hem de doğru okunuşunu öğrenmek son derece önemli bir konudur. Bu konuda en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumu Sözlükleri sitesi öne çıkmaktadır. Bu sözlük sayfasına giriş yapıldığında dilimizde bulunan tüm kelimelerin anlamlarına, okunuş şekillerine ve doğru yazım biçimlerine kolay bir şekilde ulaşmak mümkündür. Bu noktada kanlı bıçaklı kelimesinin ne mana taşıdığı da sorgulanabilir. Kanlı bıçaklı TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

  • (Sıfat/Mecaz) Karşılıklı birbirlerini öldürecek kadar hasım ya da anaz olan kimse.
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Kanlı bıçaklı ayrı mı yazılır?

Kanlı bıçaklı sözcüğü gerek televizyonlarda gerek romanlarda gerekse yazılı mecralarda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcük “kanlı bıçaklı olmak” şeklinde deyim olarak da kullanılmaktadır. İki sözcüğün yan yana gelmesiyle tek bir anlam ifade eden kelimelerin yazımında yaygın olarak imla yanlışı görülmektedir. Kanlı bıçaklı sözcüğü birçok kullanıcı tarafından “kanlıbıçaklı” şeklinde bitişik yazılmış haliyle karşımıza çıkmaktadır.

Kanlı bıçaklı bitişik mi yazılır konusu gündeme gelmektedir. Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sayfasındaki bilgilere göz atıldığında bu kelimenin her zaman “kanlı bıçaklı” şeklinde ayrı kullanılması gerektiği bilgisine ulaşılmaktadır. Buna göre kanlı bıçaklı doğru yazılışı şöyledir:

  • Kanlı bıçaklı (doğru kullanım)
  • Kanlıbıçaklı (yanlış kullanım)
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