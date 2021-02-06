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Karolin Fişekçi'den yıllar sonra gelen Orhan Pamuk itirafı! 'Benimle keyif yapıp onunla dolaşıyordu'

06.02.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Karolin Fişekçi'den yıllar sonra gelen Orhan Pamuk itirafı! 'Benimle keyif yapıp onunla dolaşıyordu'

Yıllar önce Orhan Pamuk’la aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre gündem olan ressam Karolin Fişekçi, yeni sosyal medya uygulaması 'clubhouse' üzerinden ünlü yazarla ilişkisini anlattı. Fişekçi, 'Benimle keyif yapıp, Hint yazar Kiran Desai ile resmi davetlere gidiyordu' diyerek o dönem yaşadıklarını anlattı.

Karolin Fişekçi’nin adı ilk kez 2011’in aralık ayında Orhan Pamuk’la yan yana çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla duyulmuştu. Fişekçi o günden sonra basına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi, Pamuk ise ilişki iddiasını kesin bir dille reddetti.

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O İDDİA YENİDEN GÜNDEMDE

Karolin Fişekçi, bir röportajında Orhan Pamuk’un Hint yazar Kiran Desai ile ilişkisi sırasında kendisiyle de görüşmeye devam ettiğini öne sürmüştü. Önceki gün sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, o iddiasını yeniden gündeme getirdi.

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"KADIN GELİNCE BİZ DÖRDÜNCÜ KATTA GÖRÜŞÜYORDUK"

Karolin Fişekçi şöyle dedi; “Orhan Pamuk’la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mailleştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir’deki bir binanın 4’üncü ve 7’nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın geldiğinde 7’nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4’üncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp resmi davetlere onunla gidiyordu.”


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