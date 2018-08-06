MAGAZİN

Karolin Fişekçi devlete göre 33 haftalık hamile!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

Geniş kitleler tarafından yazar Orhan Pamuk'la yaşadığı ilişki ile tanınan yazar ve ressam Karolin Fişekçi yaptığı paylaşımla pes dedirtti.

Karolin Fişekçi devlete göre 33 haftalık hamile!

Sağlık sektöründe yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha eklenirken böylesine önemli bir sektörde yaşanan karışıklığın ve sorumsuzluğun ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğine dair bir olay da ressam ve yazar Karolin Fişekçi’nin başına geldi.

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Son zamanlarda katıldığı yoga derslerinde çekilmiş kareleri takipçileriyle paylaşan Fişekçi yaptığı son paylaşımla bu kadar da olmaz yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Büyükçekmece’de gittiği bir özel hastanenin yanlış veri girmesi sonrasında 33 haftalık hamile görülen Karolin Fişekçi yaşananlara şu sözlerle isyan etti:

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“Devlete daha doğrusu Sağlık Bakanlığı’na göre 33 haftalık hamileymişim! Büyükçekmece’de bir hastaneye gitmiştim, orada yanlış bir veri girmişler ve iki haftadır 45 kiloluk ben ve Sağlık Ocağı karnım burnumda hamile olmadığımı anlatıyoruz.

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Bugün kan istediler inandırmak için… Sağlık Bakanlığı, Sağlık Ocağı’nın sıkıştırıyormuş neden bu hamile kadının kontrollerini yapmadın diye… Kaç haftadır uğraşıyoruz. İşin kritik kısmı, birkaç hafta sonra devlete göre doğrurursam ‘nerede bebek?’ diye soruşturma açılırmış… Bebek cinayetinden. Hale bak!”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
burası türkiye.burada herşey gerçek.
"Devlete göre hamileyim" diyorsun gittiğin yer ÖZEL HASTANE. Senin o beğenmediğin devlet o özel hastane verileri yanlış girdikten sonra senin olmayan bebeğinin(!) sağlığını düşünmüş sağlık ocağına hesap sormuş. Özel bir hastanenin girdiği yanlış veriden devleti sorumlu tutup suçlamaya çalışmak iyi niyet aranmayacak ve iftira kokan hareketler. Ama devlet gerçekten ayıp etmiş, sizene milletin bebeğinden di mi ama....
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