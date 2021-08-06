Karpuz seçerken nelere dikkat edilmeli?

Karpuz seçerken kimi kabuğuna bakıyor, kimi çıkan sese kulak kabartıyor. Olgunlaşmış ve lezzetli karpuzu seçme konusunda şanslı olmak gerekse de siz de birkaç tüyo ile en iyi karpuzu seçebilirsiniz.

Küçük karpuzların kelek çıkma ihtimalinin yüksek olduğu yanlış bir düşüncedir. Karpuzlar türlerine göre farklı boyutlarda olabilir. Bu nedenle alacağınız karpuzun türünü bilmekte yarar var.

Karpuz kabuğunun canlı renkleri şaşırtıcı olabilir. Kabuğu parlak karpuzlar yerine daha mat görüntüde olanları tercih edebilirsiniz.

Olgun karpuzların kabuğu kuru olur, karpuzun sapının durumuna bakarak tadı konusunda çıkarımda bulunabilirsiniz.

Şekli uzun karpuzlar daha sulu olur, top şekline yakın formda olanlar ise daha tatlı olur.

Seçtiğiniz karpuzun ağırlığı önemlidir. Ağır karpuzlar olgunlaştığı için su oranı yüksektir. Hafif karpuzların ise kelek çıkma ihtimalleri vardır.

Karpuza vurarak seçmek çok eski bir gelenektir. Vurduğunuzda, tok bir sesin çıkması karpuzun olgunluğu konusunda ipucu verebilir.

Karpuz yata yata dinlene dinlene büyür, bu nedenle toprağa temas eden kısmı sarı renkte olur. Kabuğunda sarı renk olan karpuzları tercih edebilirsiniz.

Kabuğunda çizikler ve kahverengi leke olan karpuzlar daima daha tatlıdır. Kahverengi lekesi olan karpuzları satın alabilirsiniz.



