Hafta sonu kahvaltısı için yeni bir tarif

Çıtır çıtır tost ekmeğinin arasında eriyen kaşar peynirinden sıkılanlar için klasik tost algısını değiştiriyoruz. Yeni neslin gözdesi, akışkan çikolatalı muzlu tosta herkes bayılacak! Üstelik yapılışı çok kolay.
MALZEMELER
- 4 dilim tost ekmeği
- 1 adet orta boy olgun muz
- 100 gr sütlü tablet çikolata
- 1 tatlı kaşığı margarin
YAPILIŞI
- Tost makinenizi en yüksek derecede ısıtın.
- Muzu ince dilimler elde edecek şekilde dilimleyin.
- Tost ekmeklerini makineye yerleştirin, üzerine muz dilimlerini ve tablet çikolataları yerleştirip diğer ekmekler ile üzerini kapatın.
- Ekmeklerin altına ve üstüne margarin sürerek ekmeğin sertleşmeden pişmesini sağlayın.
- Ekmeklerin içindeki çikolata ısının etkisiyle eriyecek ve muzun pişmesini sağlayacaktır.
- Tostunuz dilediğiniz kızarıklığa ulaştığında servis tabağına alabilirsiniz.
- Tostu; üçgen parça elde edeceğiniz şekilde 2'ye bölerek kesebilir ve üzerine muz dilimleri koyarak iştah açıcı bir görüntü elde edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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