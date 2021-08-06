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Hafta sonu kahvaltısı için yeni bir tarif

06.08.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tost aşıklarını buraya alalım... Kaşarlı, sucuklu, domatesli tostların devri bitti. Çikolatalı tostu deneyimleyemeyen pişman olacak. Hafta sonu kahvaltısı için alışılmadık bir lezzet arayışında olanlar bu tarife bayılacak!

Hafta sonu kahvaltısı için yeni bir tarif

Çıtır çıtır tost ekmeğinin arasında eriyen kaşar peynirinden sıkılanlar için klasik tost algısını değiştiriyoruz. Yeni neslin gözdesi, akışkan çikolatalı muzlu tosta herkes bayılacak! Üstelik yapılışı çok kolay.

MALZEMELER

  • 4 dilim tost ekmeği
  • 1 adet orta boy olgun muz
  • 100 gr sütlü tablet çikolata
  • 1 tatlı kaşığı margarin

YAPILIŞI

  • Tost makinenizi en yüksek derecede ısıtın.
  • Muzu ince dilimler elde edecek şekilde dilimleyin.
  • Tost ekmeklerini makineye yerleştirin, üzerine muz dilimlerini ve tablet çikolataları yerleştirip diğer ekmekler ile üzerini kapatın.
  • Ekmeklerin altına ve üstüne margarin sürerek ekmeğin sertleşmeden pişmesini sağlayın.
  • Ekmeklerin içindeki çikolata ısının etkisiyle eriyecek ve muzun pişmesini sağlayacaktır.
  • Tostunuz dilediğiniz kızarıklığa ulaştığında servis tabağına alabilirsiniz.
  • Tostu; üçgen parça elde edeceğiniz şekilde 2'ye bölerek kesebilir ve üzerine muz dilimleri koyarak iştah açıcı bir görüntü elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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