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Karpuz ve kavun sirkesi ilgi odağı oldu! İşte kavun sirkesi faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da kavun ve karpuz sirkesi hem tadı hem de yapılışıyla büyük ilgi görüyor. Kavun sirkesi ne işe yarar diyenler için de bu farklı tatların faydalarından bahsedeceğiz.

Karpuz ve kavun sirkesi ilgi odağı oldu! İşte kavun sirkesi faydaları

Afyonkarahisar’da doğal sirke imalatçısı Soner Çakır, birçok meyve ve sebzenin sirkesini yapıyor. En son kavun ve karpuz sirkesi imal eden Çakır, karpuzu ve kavunu kabuğuyla birlikte 6 ay bekleterek sirke haline getiriyor.

İNSANLAR SİRKELERİ EKŞİ EKŞİ YİYOR AMA TATLI SİRKELER DE VAR

Kavun ve karpuzun şekeri oldukça yüksek meyvelerden olduğuna dikkat çeken Soner Çakır, "Meyve sirkelerini yaparken en başta şeker oranının yüksek olması gerekiyor ki çabuk olgunlaşır. Kavun oldukça lezzetli, aroması yüksek gıdalar arasında bulunduğu için inanılmaz derecede sirkeye aroma verecektir. Genelde insanlar sirkeleri ekşi ekşi yiyor ama tatlı sirkeler de var. Kavun ve karpuz buna örnek olacaktır.

KARPUZ SİRKESİ NASIL OLUR?
Bunun yanında karpuzu kabuğuyla beraber sirke haline getiriyoruz ki kanser tedavisinde karpuz kabuğunun oldukça faydalı olduğunu biliyoruz. Onun dışında yine kavun vücuttaki ödemi artırmak için kullanılıyor potasyum bakımından oldukça zengin bir ürün. Bu tarz meyveler kısa zamanda sirke oluyor ama sürecimiz yaklaşık 6 ay bulacaktır” dedi.

KAVUN SİRKESİ FAYDALARI
Tadı ve kokusuyla favori sirkelerden biri olan kavun sirkesi, probitoyik özelliğine sahiptir. İdrar söktürücü özelliği bulunur. Kum dökme gibi sağlık sorunlarını ağrısız bir şekilde geçirmenize yardımcı olur.

Tansiyon düşürücü etkisi bulunur. Ancak kavun sirkesini bu amaçla kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Eğer sivilce problemi de yaşıyorsanız kavun sirkesinden destek alabilirsiniz. Bunun için sirkeyi saf su ile karıştırıp, pamukla yüzünüze tampon yaparak uygulayabilirsiniz.

KAVUN SİRKESİ NASIL KULLANILIR?
Günlük olarak bir fincan kavun sirkesini bir bardak su ile karıştırıp içebilirsiniz. Ancak mide sorunlarınız varsa kullanmaktan uzak durun.

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