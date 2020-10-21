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Kars, Erzincan ve Ardahan'da bazı alanlar "nitelikli doğal koruma alanı" oldu

ANKARA HABERLERİ  | 21.10.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kars, Erzincan ve Ardahan'da bazı alanlar "nitelikli doğal koruma alanı" oldu

Kars, Erzincan ve Ardahan'da bazı alanların, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Kars'ın Susuz ilçesinde bulunan Aygır Gölü Doğal Sit Alanı, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi.

Erzincan'ın merkez ilçesi, Girlevik Şelalesi Doğal Sit Alanı da "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi. Burada "Kesin Korunacak Hassas Alan"a ait tescil işlemleri ise devam ediyor.

Ardahan'ın merkez ve Hanak ilçelerindeki Ardahan Ormanları Putka-Gölbaşı Gölü Doğal Sit Alanı ise "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak belirlendi.

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