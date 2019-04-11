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Kars'ta akbabalar görüntülendi! Böylesi daha önce olmamıştı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 11.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Türkiye'deki 4 akbaba türünden görüntülenmesi en zor olan ve leşlerle kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayan "kızıl akbabalar" Kars'ta görüntülendi.

Kars merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Mezra köyü mevkisinde görülen çok sayıda akbaba, kamera ile kayıt altına alındı. Mezra köyü mevkinde görülen çok sayıda akbabanın bölgede neden toplu halde görüldüğü bilinmezken, bölgede leş olması ihtimali üzerinde duruldu. Kameralarca kaydedilen akbabalar bir süre havada uçtuktan sonra gözlerden kayboldu.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ

Öte yandan Mezra köyü civarında çok sayıda akbabanın daha önce görülmediği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kızıl akbaba Kars

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