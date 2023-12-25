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Kars ve Erzincan'da eğitime kar engeli

25.12.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Kars'ta kent geneli ile Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve 60 yaş üstü personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25 Aralık Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ile kronik hastalığı bulunan personelinde 25 Aralık tarihinde idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar tatili Erzincan Kars Refahiye tatil

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İkindi
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Kars Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Pazartesi

Ataş eczanesi
Kagizman
Sağlik eczanesi
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