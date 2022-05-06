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Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

06.05.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentte yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar nedeniyle Kars-Digor kara yolundaki Hanlar Geçidi mevkisi beyaza büründü.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte zorlandı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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