Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentte yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar nedeniyle Kars-Digor kara yolundaki Hanlar Geçidi mevkisi beyaza büründü.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte zorlandı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.



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