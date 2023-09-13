Karşıyaka'ya prim dopingi

Yönetimin deplasman galibiyetine 15'er bin TL, dış saha beraberliğine 7 bin 500'er TL prim dağıtacağı belirtildi. Alsancak Stadı'ndaki iç saha galibiyetine soyunma odasında 10'ar bin TL prim ödemesi yapacak Karşıyaka'nın evdeki beraberliklere prim vermeyip, iç saha mağlubiyetlerine ise 10'ar bin TL ceza keseceği öğrenildi.

Karşıyaka şampiyonluk primi olarak da oyuncu başına sezon boyunca aldıkları primlerin toplamı kadar prim dağıtmayı planlıyor. Sezona Eynesil Belediyespor deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle başlayan yeşil-kırmızılılarda bu maçın galibiyet primlerini üstenen Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, takıma 15'er bin TL prim ödemesi yaparken, Futboldan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Taşova da 10'ar bin TL ekstra prim açıkladı.

Alınan ilk 3 puan için açıklanan toplam 25'er bin TL'lik prim takımın hesaplarına yatırılarak pazar günü Amasyaspor FK'yla oynanacak ilk iç saha maçı öncesi moral dopingi yapıldı.

