SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Karşıyakalı Doğukan İnci Beşiktaş yolcusu

Karşıyakalı Doğukan İnci Beşiktaş yolcusu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarında genç yeteneklere yönelen ve 2 hafta önce gündemine TFF 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci’yi alan Beşiktaş, bu transferi bitirme aşamasına geldi. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için İzmir ekibinin kapısını çalan Kartal, 3 milyon TL’lik bonservis bedelini aşağıya çekmek için teklifini yaptı.

Karşıyakalı Doğukan İnci Beşiktaş yolcusu

Yeni sezonun kadrosuna gelecek vadeden gençleri kazandırmak isteyen Beşiktaş, gündemine Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci’yi almıştı. 2 hafta önce ilk teklifini yapan siyah-beyazlılar, bu transferi bitirmek üzere. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için İzmir ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, 3 milyon TL’lik bonservis bedelini aşağıya çekmek için teklifini yaptı.

85

Karşıyaka’ya 1 milyon TL peşin ve sonraki satıştan yüzde 15 pay öneren Beşiktaş, ayrıca bu oyuncunun forma giydiği süreyle doğru orantılı olarak İzmir ekibine 1 milyon TL daha bonus teklif etti. Beşiktaş’ın yaptığı teklifi kabul eden Karşıyaka yönetimi, önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı idarecilerle bir araya gelerek bu transferin tamamlanması için masaya oturacak ve Doğukan İnci, Beşiktaş formasını giyecek.

901

FATİH KURUCUK DA GÜNDEMDE

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen ve özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fatih Kurucuk, Beşiktaş’ın gündemine gelen isimlerden birisi olmuştu. Hafta içinde Victor Ruiz’in takımdan ayrılmasıyla birlikte savunmaya yapılacak takviyeyi hızlandırmak isteyen Beşiktaş, TFF 1. Lig’de maçların tamamlanmasıyla birlikte Karagümrük’e teklif yapacak. 22 yaşındaki savunmacı, özellikle ligin ikinci yarısında takımın değişilmez isimlerinden birisi oldu. 1.92 boyundaki Fatih, bu sezon oynadığı 20 mücadelede rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

(İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Transfer teklifine flaş yanıt verdi!Transfer teklifine flaş yanıt verdi!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Emre ve Acun'dan transfer hamlesi! G.Saray istemişti...

Emre ve Acun'dan transfer hamlesi! G.Saray istemişti...

F.Bahçe'den yılın transferi! Terim çok kızacak

F.Bahçe'den yılın transferi! Terim çok kızacak

Ronaldo'nun eski sevgilisi, pembe bikinisiyle mest etti

Ronaldo'nun eski sevgilisi, pembe bikinisiyle mest etti

Jorge Jesus yeniden Benfica'da

Jorge Jesus yeniden Benfica'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karşıyakalı Doğukan İnci Beşiktaş yolcusu

Beşiktaş TFF 3. Lig'den transfer yapıyor

Beşiktaş, Murat Bilge ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz müjdesi! Fenerbahçe...

Gökhan Gönül: Sezon bitince konuşalım

Transfer teklifine flaş yanıt verdi!

Derbi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Derbinin anahtarı ilk gol!

Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı...

Beşiktaş açıkladı! 2 yıldız sezonu kapattı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.