Karşıyakalı futbolcular Turgutlusporlu oyuncuyu sahanın dışına attılar

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan play-off finali karşılaşmasında Karşıyaka ve Turgutluspor kozlarını paylaştı. Uzatmada yaşanan olay maça damga vurdu ve görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Karşıyakalı futbolcular Mustafa Aşan ve Harun Atalay, müsabakanın 102. dakikasında oyunun çabuk başlaması için Turgutlusporlu Necmi Çoban'ı taşıyarak sahanın dışına çıkarınca gerginlik yaşandı.

Maçın hakemi, Necmi Çoban'ı bir önceki pozisyonda yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kartla cezalandırdı. Harun Atalay ise itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

TURGUTLUSPOR 2. LİG'E YÜKSELDİ

İzmir ekibi, karşılaşmanın kalan bölümünde penaltıdan bir gol bulup skoru 2-2'ye getirse de mücadelenin 120 dakikalık bölümünü 9 kişi tamamlayan Turgutluspor, seri penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.

