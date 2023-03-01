Karslı besicilerden depremzedelere 300 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan bağışı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunmak amacıyla başlatılan kampanyaya ilçedeki besiciler de destek verdi.

Kağızman Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, köylerde bağışlanan hayvanları topladı. Sağlık kontrolleri yapılan 300 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan kesilmek üzere Erzurum Et ve Balık Kurumuna gönderildi.

Burada kesilecek hayvanların etleri deprem bölgesine gönderilecek.

Hayvan bağışına öncülük eden köylülerden Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, depremzedelere destek için köylerden yapılan küçükbaş ve büyükbaş hayvan bağışını topladıklarını belirterek, "Bugün birlik günü, Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Dedelerimden, dayılarımdan, amcalarımdan ve teyzelerimden herkesten Allah razı olsun. Hayvanlar kesimlerinin ardından bölgeye gönderilecektir." diye konuştu.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday da toplanan hayvanları Erzurum'a götürüp kestireceklerini ve oradan da deprem bölgesine götüreceklerini söyledi.

