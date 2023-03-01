YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Karslı besicilerden depremzedelere 300 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan bağışı

Karslı besicilerden depremzedelere 300 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan bağışı

01.03.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Kağızman ilçesinde besiciler, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla 300 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunmak amacıyla başlatılan kampanyaya ilçedeki besiciler de destek verdi.

Kağızman Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, köylerde bağışlanan hayvanları topladı. Sağlık kontrolleri yapılan 300 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan kesilmek üzere Erzurum Et ve Balık Kurumuna gönderildi.

Burada kesilecek hayvanların etleri deprem bölgesine gönderilecek.

Hayvan bağışına öncülük eden köylülerden Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, depremzedelere destek için köylerden yapılan küçükbaş ve büyükbaş hayvan bağışını topladıklarını belirterek, "Bugün birlik günü, Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Dedelerimden, dayılarımdan, amcalarımdan ve teyzelerimden herkesten Allah razı olsun. Hayvanlar kesimlerinin ardından bölgeye gönderilecektir." diye konuştu.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday da toplanan hayvanları Erzurum'a götürüp kestireceklerini ve oradan da deprem bölgesine götüreceklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars'ta hastanede çıkan küçük çaplı yangın söndürüldüKars'ta hastanede çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü
Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladıBir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı
Pendik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandıPendik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kars Kağızman bağış

Kars Namaz Vakitleri 1 Mart Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:25
İkindi
15:32
Akşam
18:05
Yatsı
19:23
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.