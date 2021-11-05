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Kars'ta 150 personelle trafik kazası tatbikatı yapıldı

05.11.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aytaç Erman Kesgin: - "Kendi sağlık personelimizin de böyle olası bir olaya karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu ölçmüş olduk. Eksiklerimiz varsa eksiklerimizi tamamlama yolunda, pozitif yanlarımız da varsa bunları artırmaya yönelik önlemlerimizi almaya devam edeceğiz"

Kars'ta İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, AFAD, UMKE, polis ve sağlık personelinden oluşan 150 kişinin katılımıyla trafik kazası tatbikatı düzenlendi.

Harakani Devlet Hastanesi'nde "Hastane Afet Planı" kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği Sarıkamış-Kars kara yolunda iki tankerle yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2'si ağır 30 kişinin yaralandığı ihbarını alan 112 Acil Komuta Merkezi görevlileri, bölgeye ivedilikle ekipleri sevk etti.

Konunun intikal ettirildiği Harakani Devlet Hastanesi yönetimi de "Olay Yönetim Ekibi"ni aktif hale getirerek yaralılara hızlı müdahale için tedbir aldı.

Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekiplerin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı tatbikatta petrole maruz kalan tanker şoförleri de UMKE'nin özel kıyafetli personeli tarafından hastanenin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ünitesine ulaştırıldı.

Şarampole devrilen otobüsteki ağır yaralı iki kişi Harakani Devlet Hastanesi'nin yoğun bakımına, 16 yaralı hastane bahçesinde UMKE tarafından oluşturulan sahra çadırına, diğer 10 kişi de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede gerekli tedbirlerin alındığı ve birimler arası iletişimin sağlandığı tatbikatta yaralılara hızlıca müdahale edildi. Güvenlik görevlilerinin taşkınlık yapan yaralı yakınlarına müdahalede bulunduğu tatbikat gerçeği aratmadı.

Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aytaç Erman Kesgin, gazetecilere, önceden planlanan tatbikatı başarıyla gerçekleştirdiklerini ve sonuçlandırdıklarını söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Kesgin, "Bu tatbikatta KBRN ünitemizi aktif bir şekilde kullandık ve kullanıma hazır olduğunu gördük. Kendi sağlık personelimizin de böyle olası bir olaya karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu ölçmüş olduk. Eksiklerimiz varsa eksiklerimizi tamamlama yolunda, pozitif yanlarımız da varsa bunları artırmaya yönelik önlemlerimizi almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Dılber Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
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