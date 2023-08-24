YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta besiye alınan kazlar yaz sıcaklarında dere ve göletlerde serinliyor

Kars'ta besiye alınan kazlar yaz sıcaklarında dere ve göletlerde serinliyor

24.08.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta yetiştiriciliği yaygın yapılan kazlar, yaz sıcaklarında serinlemeleri için dere ve göletlere götürülüyor.

Kars'ta besiye alınan kazlar yaz sıcaklarında dere ve göletlerde serinliyor

Kaz yetiştiriciliği, yöre halkının önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Nisan ayında yumurtadan çıkan kaz yavruları, kasım ayına kadar meralarda besleniyor. Daha sonra kışın ilk ayında da bir ay süreyle arpa yedirilen kazlar, kar yağdıktan sonra kesilip satışa sunuluyor.

Yüksek sıcaklıklar, besiye alınan kazları da etkiledi. Hava sıcaklığının 30 derecelerin üzerine çıktığı bugünlerde kazlar, kentteki dere ve göletlere girerek serinlemeye çalıştı.

Yetiştirici Mikail Ayaz, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlatarak, sıcaktan etkilenen kazların dere ve göletlerde serinlediğini anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldiBodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi
Ardahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildiArdahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildi
İki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandıİki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kars kaz dere gölet serin sicak

Kars Namaz Vakitleri 24 Ağustos Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:19
Öğle
12:15
İkindi
16:00
Akşam
19:01
Yatsı
20:27

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Perşembe

Çelebi eczanesi
Merkez
Aras eczanesi
Kagizman
Karabağ eczanesi
Sarikamis
Enbiya eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.