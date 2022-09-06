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Kars'ta etkili olan dolu meyve bahçelerine zarar verdi

06.09.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta etkili olan dolu meyve bahçelerine zarar verdi

Kars'ın Kağızman ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu meyve bahçelerinde hasar oluşturdu.

Kars'ta öğleden sonra sağanak, Kağızman'da ise dolu etkili oldu.

İlçede aniden bastıran ve etrafı beyaza bürüyen ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle bazı meyve bahçelerindeki armut ve elmalar zarar gördü.

Dolu nedeniyle bahçesi zarar gören Abdullah İpek, AA muhabirine, ilçede aniden dolunun etkili olduğunu belirterek, "Dolu yağışıyla ağaçlardaki meyveler döküldü, bazı meyveler de parçalandı. Uzun zamandır böyle yağış görmedik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Kağızman meyve dolu zarar

Kars Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

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Sabah
05:32
Öğle
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İkindi
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Akşam
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