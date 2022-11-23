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Kars'ta hırsızlık yaparken kameraya yansıyan 2 zanlı tutuklandı

23.11.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta evden çaldıkları malzemeleri taşırken güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Arif Taşçı Caddesi'ndeki binadan 21 Kasım'da hırsızlık yaparken iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve gözaltına alınan A.G. (35) ile F.S'nin (43) emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Evinden elektronik malzeme çalındığını fark eden C.İ. iki gün önce durumu polise bildirmiş, hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheliler dün gözaltına alınmıştı.

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polis Kars hırsızlık Adliye

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