Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kağızman'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçeye bağlı Evyapan köyü yakınlarında define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Köyde yapılan operasyonda, M.F.T. (32), M.K. (43), İ.H.K. (30), O.G. (38), Y.Ü. ve B.H.K (38) kaçak kazı yaparken yakalandı.

Kazı bölgesindeki aramada, suçta kullanılan 2 kürek, 2 kazma, 1 balyoz, 1 levye ile muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.



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