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Kars'ta Kütük Ev'de tekrar başlayan yangın söndürüldü

10.10.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü, yangın nedeniyle ahşap yapı çöktü.

Kars'ta Kütük Ev'de tekrar başlayan yangın söndürüldü

Kış turizminin önemli merkezlerinden Çıldır Gölü kenarındaki Kütük Ev'in otel bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Butik otel, kafe ve restoran olarak hizmet veren Kütük Ev'deki yangının kısa sürede büyümesiyle Kars, Arpaçay, Susuz, Akyak, Sarıkamış ile Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerce yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yapılan Kütük Ev'de yangın tekrar başladı.

Ekipler, rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangını kontrol altına almakta zorluk çekti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile Sarıkamış Orman İşletmesine ait arazözler de bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda yangın tekrar kontrol altına alındı. İş makineleri yardımıyla söndürülen yangında çöken Kütük Ev'de soğutma çalışması sürüyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "9 Ekim 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde Arpaçay Çanaksu mevkiinde bulunan Kütük Ev'de henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle yangın söndürme ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yangın, ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

KÜTÜK EV AB NORMLARINA UYGUN OLARAK İNŞA EDİLMİŞTİ

Kars Valiliği tarafından, İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla 2016 yılında yapımına başlanan ve 2017 yılında hizmete açılan Arpaçay'daki Kütük Ev, ilçenin Çanaksu Köyü mevkiinde Çıldır Gölü kenarında hizmet veriyordu.

Betonarme bodrum kat üzerine ahşap loglardan inşa edilen yapı, bodrum, zemin ve ara kattan oluşurken 120 kişilik restorantı ve 4 oda ile hizmet veren Kütük Ev, dönemin Valisi Rahmi Doğan tarafından yaptırılmıştı.

Kütük Evin tüm yapı elemanları, doğramaları ve kaplamaları Finlandiya'nın Pudasjarvi şehrindeki tam otomasyona sahip fabrikada Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun olarak üretilmişti.

Kars'ta Kütük Ev'de tekrar başlayan yangın söndürüldü

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