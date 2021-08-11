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Kars'ta oğlunun çeyizi sel altında kalan kadın gözyaşı döktü

11.08.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arpaçay ilçesi Atçılar köyünde sağanak nedeniyle oluşan selde 8 ev, inşaat halindeki cami ve arı kovanları zarar gördü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanakta, oğluna ait çeyizlik eşyalar sel altında kalan kadın gözyaşlarını tutamadı.

İlçeye bağlı Atçılar köyünde öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu hasara neden oldu.

Sel suları nedeniyle 8 ev ile inşaatı süren eden köy camisinde hasar oluştu.

Köylülerden Saide ve Rasim Yerli çiftinin zarar gören evlerinde, sonbaharda evlendirecekleri çocukları Mustafa Yerli'nin çeyizi de sel altında kaldı.

Anne Saide Yerli, AA muhabirine, evlerinin sel suları bastığını gözyaşlarıyla anlattı. Yerli, "Selde evde tektim, eşim Kars'taydı. Ne yaptıysam suyu durduramadım halılarım, beyaz eşyam hepsi zarar gördü. Çok korktum, dayanamadım ve ağladım. Sonbaharda evlendireceğimiz oğlumun çeyizi de çamurlu suyun içinde kaldı. Oğlumun her şeyini hazırlamıştım, çok kötü oldu. Çok mağduruz, devletimizden yardım istiyorum." dedi.

Rasim Yerli de yağmur ve doluyla beraber evini sel bastığını dile getirerek, "Komşularımız hemen geldi ve evdeki suları tahliye etti. Saatlerdir suyu tahliye etmeye uğraşıyoruz. Oğlumun çeyizi de hep gitti, zayi oldu." ifadelerini kullandı.

48 arı kovanı zarar gören İsmet Duman ise, selin bir anda geldiğini anlatarak, "Köyü 10 dakika içerisinde sel vurdu. Diğer köylülere haber verdim gelip beni kurtardılar. Arılarda 48 kovanda boğulma var ve yüzde 60 oranında bal kaybım oldu." diye konuştu.

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