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Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

30.05.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev, garaj ve iş yerlerini su bastı.

Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanak zaman zaman yerini doluya bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İnönü Caddesi Mihralibey köprüsü mevkisinde yolda biriken su nedeniyle cadde polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Şehitler Mahallesi'nde bazı garajlar suyla doldu. Vatandaşlar biriken suları su motorlarıyla tahliye etti.

Vatandaşlardan Cenk Taner Güney, "Yağmurdan dolayı her yeri su bastı, altyapı iyi olmadığı için yağmurda bu duruma geliyor. Garajın önüne set yaptık ama garajı su bastı, birkaç komşumuzun da garaj ve evlerini su bastı." dedi.

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Kars su sağanak

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Kagizman
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