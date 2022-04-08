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Kars'ta sel ve taşkının etkili olduğu mahallede sular çekiliyor

08.04.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta sel ve taşkının etkili olduğu mahallede sular çekiliyor

Kars'ta karların hızla erimesi sonucu ev ve ahırların sular altında kaldığı Aydınlıkevler Mahallesi'nde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Suların çekilmeye başladığı Ufuk Sokak'ta, belediye, Devlet Su İşleri (DSİ), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

Aşınan yollara hafriyat döken ve düzelten belediye ekipleri, su birikintisinin olduğu bazı bölgelerde ise tahliye için yeni kanallar açtı.

DSİ ekipleri de tıkalı kanalları açıp genişleterek suyu tahliye etmeye çalıştı. Ekipler ayrıca su seviyesinin düştüğü yerlerde tıkanan kanalları da temizledi.

Vali ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Kentte 4 gün önce kar erimesi nedeniyle Aydınlıkevler Mahallesi sular altında kalmış ve burada mahsur kalan 40 kişi kurtarılmıştı.

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