YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta üniversite öğrencilerinden şehitlere vefa

Kars'ta üniversite öğrencilerinden şehitlere vefa

04.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta üniversite öğrencilerinden şehitlere vefa

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü öğrencileri, "Soğuğa Yazılan Destan" projesi kapsamında Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı'nda temizlik ve çevre düzenlemesi etkinliği gerçekleştirdi.

Bölümden 30 öğrenci, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Kop koordinesinde, Sarıkamış-Kars kara yolunda bulunan Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı'ndaki boyası silinmiş şehitlerin isimlerini, anıttaki diğer yazıları yeniden boyayarak tadilat ve temizlik çalışması yaptı.

Kop, AA muhabirine, amaçlarının bölümün son sınıf öğrencileriyle kente dair belleklerinde iz bırakabilecekleri ve geriye dönüp hatırlayabilecekleri bir projeye imza atmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin şehitlere olan vefalarını gösterebilmek adına harekete geçtiklerini belirten Kop, şunları kaydetti:

“Buradaki eserler Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 1996 yılında yapılmış. Allah yapanlardan razı olsun. Bakım ve onarımı zaman zaman elden geçmiş. Biz bu çalışmayı yaptığımız esnada 4 ilden turlarla ziyaretçiler geldi. Onlara en azından 'Kars’ta hiç değilse üniversite şehirle birleşmiş ve değerlerine sahip çıkıyor, bizlerin daha rahat gezip tozmalarına zemin hazırlayan bu şehitlerimizi anıyorlar' demeyi sahada gösterdiğimiz için çok mutluyuz.”

Öğrencilerden Dilek Özil de okulu bitirirken çok anlamlı bir çalışma yaptıklarını anlattı.

"Soğuğa Yazılan Destan" projesi kapsamında şehit anıtında temizlik, çevre düzenlemesi ve silinmiş yazıların boyanması gibi işler gerçekleştirildiklerini aktaran Özil, yaptıkları etkinliğin manevi huzurundan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti.

Hüseyin İnce ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtımızın silinmiş yazılarını belirginleştirdik. Etrafın tadilatını ve temizliğini yaptık. Bunu yaparken vatana bir hizmet gibi gördük ve çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdüGenç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü
Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandıBodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandıKastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış

Kars Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
02:36
Sabah
04:31
Öğle
12:11
İkindi
16:09
Akşam
19:41
Yatsı
21:27
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı olay oldu! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

Paylaşımı olay oldu! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

Harcamalara çok dikkat edin! Günlük burç yorumları

Harcamalara çok dikkat edin! Günlük burç yorumları

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.