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Kartal çıkışa geçmek istiyor

06.02.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Kartal çıkışa geçmek istiyor

Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Konyaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, ikinci yarının ilk galibiyetini almak istiyor. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Dorukhan ve Mensah’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz forma giyemeyecek.

Süper Lig’in ilk yarısını lider bitiren ancak ikinci yarıda oynadığı 2 maçta önce Trabzonspor’a 2-1 kaybeden ve ardından da Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Trabzonspor ve Antalyaspor karşısında birçok gol şansından yararlanamayan ve 2 mücadelede de puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda özellikle gol yollarındaki isimler üzerinde durdu. Konyaspor karşısında hata istemeyen Yalçın, hem Konyaspor hem de Gençlerbirliği maçlarının kazanılarak bay geçilecek olan 26. haftaya kayıpsız girmek istiyor.

Beşiktaş’ta bu maç öncesinde 4 isim eksik. Kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Mensah’ın yanı sıra Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz’ın da sakatlıkları bulunuyor. Konyaspor’da ise Marin Anicic ve Alper Uludağ sakat.

EVİNDE PUAN VERMEDİ

Rakibiyle toplamda 48. kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçlarda 24 galibiyet alırken, 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 9 maçta da Konyaspor galibiyete uzandı. Beşiktaş’ın evindeki maçlarda ise siyah-beyazlılar 16 galibiyet alırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Yeşil-beyazlı ekip 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısındaki maçta ise Konyaspor 4-1 gibi farklı bir sonuç elde etmişti. Beşiktaş, yeni stadı açıldıktan sonra rakibiyle bu sahada 4 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların hepsinden galibiyetle ayrıldı. Yarın saat 19.00’da oynanacak olan mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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