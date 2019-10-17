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Kartal'da şaşkına çeviren görüntü! Gerçek mahalleyi koku sarınca ortaya çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Kartal’da bir evden gelen kötü kokuların mahalleyi sarmasıyla mahalleli durumu belediyeye bildirdi. 80 yaşındaki kadının evinde yıllarca biriktirdiği 4 kamyon çöp tahliye edildi. Çöp evin bulunduğu apartman havadan görüntülendi.

Kartal Orhantepe Mahallesi, Kars Sokak’ta yaşayan 80 yaşındaki E.K.’nın 8. kattaki evinden kötü kokular gelmeye başladı. Kötü kokuları fark eden vatandaşlar durumu Kartal Belediyesi’ne bildirdi. Olay yerine gelen Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çöplerle dolu olan evi temizlemek için çalışma başlattı.

Polis ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik tedbirleri aldığı çalışmalarda temizlik ekipleri çöp evden 4 kamyon çöp ve eski eşya çıkardı. Çöplerin taşınmasının ardından binada ve dairede ilaçlama yapıldı.

Binada fark ettikleri yoğun koku nedeniyle evden şüphelendiklerini çıkan çöplerin kendilerini de çok şaşırttığını ifade eden bina sakinleri “ yaklaşık 3-4 senedir bu binada oturuyor ben de üst katında oturuyorum. Madde bağımlısı bir oğlu vardı yardımcı olmak istedik polisler ve sağlık ekipleri geldi kendine zarar vermek istedi kimseyi yanına yanaştırmadı. Bu yönde de son 1 yıldır da evinden leş kokusu gibi kötü kokular gelmeye başladı. Evlerimizde barınamaz haldeyiz. Çoluğumuz çocuğumuz risk altında. Her konuda yardımcı olmak istedik ama hiçbir şekilde yardımcı olmamızı istemedi. Hep zorluk çıkarttı. En sonunda da ekip arkadaşlarımız geldi. Tek başına gece dışarı çıkıp gece 3’te 5’te geliyor. Çoğu zaman polisler evine getiriyor. Yani ne satıyor madde mi satıyor belirsiz. Gecenin bir yarısı yaşlı bir bayanın sahil bölgelerinde ne işi var ben bunu soruyorum. Yetkililer bir an önce bu duruma el atması lazım. Biz vatandaşlar olarak görevimizi yaptık” dedi.

Atıklar ve çöplerden dolayı yaşanmaz hale gelen çöp evin, etrafa dayanılmaz bir koku yaydığını, temizlenmesinin mahalle adına önemli olduğunu belirten mahalle sakinleri de şikâyetlerine yanıt verdikleri için Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti. (İHA)

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Kartal koku

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