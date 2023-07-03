Kartal durdu durdu bombayı patlattı! Beşiktaş yönetimi, Bayern Münih'in yıldız ismi Marcel Sabitzer için ilk teması kurdu

Geçtiğimiz sezon ligin son bölümünde yaptığı çıkışı yeni sezonda da sürdürerek şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazanmış durumda. Birçok isimle görüşme halinde olan Beşiktaş yönetimi rotasını Almanya'ya çevirirken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

İLK TEMAS KURULDU

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'in geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a kiraladığı 29 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Marcel Sabitzer'in Bayern'e dönmesi sonrasında harekete geçen Kara Kartal, ilk teması kurdu.

BAYERN'DEN OLUMLU YANIT GELDİ

Bundesliga deviyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun durumunu soran idareciler, kiralama önerisi sundu. Beşiktaş'ın menajerler aracılığıyla yaptığı bu temasa Bayern Münih'ten olumlu yanıt geldi.

KİRALIK FORMÜLÜ

Kırmızı-Beyazlılar, Sabitzer'i yeni sezonda başka bir takıma kiralık olarak göndermeye olumlu baktıklarını iletti. Bayern, oyuncuyla görüşülmesi konusunda Beşiktaş'a izin vererek, eğer Sabitzer ikna edilirse kiralama konusunda kulübün görüşünün pozitif olduğu aktarıldı.



