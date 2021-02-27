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Kartal, İstanbul turnesine hazırlanıyor!

27.02.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Kartal, İstanbul turnesine hazırlanıyor!

Denizlispor’u 3-0 mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamayan Beşiktaş, hafta içinde Yeni Malatya deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlı ekip bu maçın ardından çıkacağı 5 lig, 1 Türkiye Kupası müsabakasında İstanbul’da boy gösterecek.

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor’u 3-0 mağlup ederek lige kaldığı yerden devam eden Beşiktaş, yoğun fikstüre hazırlanıyor.

Galibiyetin ardından Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları için bugün çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, hafta içinde Malatya deplasmanında boy gösterdikten sonra uzun süre seyahat etmeyecek. 6 Mart’ta İstanbul’da Gaziantep FK’yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçla birlikte nisan ayının ikinci haftasına kadar İstanbul’da kalacak. Bu süreçte 5 lig, 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde ter dökecek olan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 6 maçı da İstanbul’da oynayacak.

CENK RİSKE EDİLMEYECEK

Denizlispor karşısında etkili bir futbol oynayan ve ilk yarıda sonuca ulaşan siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Cenk Tosun, Yeni Malatyaspor deplasmanında riske edilmeyecek. Sakatlığı geçmesine karşın Denizlispor maçında dinlendirilen Rachid Ghezzal ise hafta içinde sahadaki yerini alacak.

Eldeki kadrodan maksimum verim almak için her oyuncusuna şans tanıyan Sergen Yalçın’ın, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Ghezzal’la başlaması bekleniyor. Bu deplasmanın ardından uzun süre şehir dışına çıkmayacak olan siyah-beyazlılar, bu periyodu kayıpsız geçerek rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Denizlispor
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