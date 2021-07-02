Kartal Tibet'in cenaze programı belli oldu

Yaklaşık 200 filmle Türk sinemasına büyük katkıda bulunan, oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam klasikleri arasına giren Kartal Tibet yaşamını yitirdi.

Oyuncu Civan Canova, 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze töreninin Cumartesi günü gerçekleştirileceğini belirterek, koronavirüs salgını ve kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacağını ifade etti.

Civan Canova, Kartal Tibet'in cenaze törenine ait detayları da sosyal medya hesabından paylaştı:

"Kartal Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır. Naaşı; yarın, 3 Temmuz Cumartesi günü, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu caminden kalkacak, aynı yerdeki kabrine defnedilecektir. Mekanı cennet olsun."



