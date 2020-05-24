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Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.05.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta yeniden açılacağı açıklanan camileri dezenfekte etmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede Kovid-19 ile mücadele kapsamında temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hizmet binaları, açık havada yer alan toplu kullanım alanları ile market ve eczaneler gibi birçok ortak alanda gerçekleştirilen hijyen çalışmalarının ardından bu kez de 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralına uygun olarak açılacağı duyurulan camiler için kolları sıvadı.

Kartallı vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için harekete geçen belediye ekipleri, avlulardan başlayarak camilerin iç kısımlarını köşe bucak dezenfekte etti. Arife günü başlayan çalışmalarda 5 ekip, müftülük tarafından bildirilen 85 cami ve Kur'an kursu binasını detaylı bir şekilde ilaçladı. Ekipler, çalışmalar sırasında camilerde el temasının olabileceği tüm noktalarda nano gümüş iyon teknolojisi kullandı.

Kartal Müftülüğü tarafından iletilen listeye göre dezenfektasyon çalışmasını yürüten ekip, ilçenin 20 mahallesinde bulunan ve daha önce de dezenfekte edilen camilerin yanı sıra Kartal Belediye binasını da bir kez daha dezenfekte etti. Pazartesi günü de devam edecek çalışmalar sonucu ilçedeki tüm camiler ilaçlanarak hijyenik hale getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 29 Mayıs Cuma günü tekrar ibadete açılacak olan camiler için belediyenin ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik hizmetlerini sonuna kadar kullandıklarını belirtti.

Komşularının ibadetlerini daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamda gerçekleştirmesi için ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında olduğu gibi camiler için de dezenfekte çalışmalarını arttırdıklarını aktaran Yüksel, "Daha önce dezenfekte çalışmalarının yapıldığı camilerimizde de söz konusu ilaçlama çalışmalarımızı yineledik. Benim komşularımdan tek ricam, sosyal mesafe kuralına uymaları, maske kullanarak kişisel önlemlerini de almalarıdır. Tüm komşularıma sağlıklı günler ve hayırlı bayramlar dilerim.'' ifadesini kullandı.

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Deniz Eczanesi
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Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
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